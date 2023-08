El Mitma facilita 2,6 milions de viatges a 915.000 joves en dos mesos amb els descomptes de fins a un 90%

Less dues rutes més demandades es realitzen entre Madrid i Barcelona i Madrid i València



MADRID, 18 ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha facilitat que més de 915.000 joves realitzin uns 2,6 milions de viatges en dos mesos gràcies als descomptes de fins al 90% en els bitllets de bus, tren i interrail per viatjar aquest estiu.

Les bonificacions de fins al 90% s'apliquen sobre el preu dels bitllets senzills o d'anada i tornada per als joves d'entre 18 i 25 anys, tots dos inclosos, que tinguin data per viatjar entre el 15 de juny i el 15 de setembre de 2023.

Segons el comunicat, el 58% dels trajectes realitzats entre el 15 de juny i el 15 d'agost s'han fet en ferrocarril i la resta per carretera, mentre que el 56% dels viatgers únics han prioritzat el tren per moure's per Espanya.

A més, s'han registrat 15.500 Passades Interrail per viatjar per tota Europa, el que implica gairebé aconseguir els 17.600 tiquets que es van vendre a Espanya el 2022, tant a través de Renfe com de la web Interrail.eu, sense distinció d'edat.

Pel que fa a les destinacions més demandades fins avui dins d'Espanya: Andalusia, València, Catalunya i Madrid es troben en aquesta llista, ja que més del 60% dels viatges tenen el seu origen i/o destinació en aquestes comunitats autònomes.

En concret, el 27% dels trajectes s'han realitzat entre Madrid i Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia. En aquest sentit, les dues rutes més demandades es realitzen entre Madrid i Barcelona i Madrid i València, seguides pels trajectes entre Madrid i Alacant, Màlaga, Sevilla, Granada. Els viatges entre Madrid i Bilbao, i viceversa, també es troben entre els 10 trajectes més demandats.

Andalusia lidera com la regió amb més viatges interns registrats, amb el 7,5% del total, seguida per Galícia (4%) i Catalunya (3,1%).

Per al Ministeri, aquest primer balanç de la mesura reflecteix la seva "bona acceptació" entre els joves i contribució per "promoure l'ús del transport públic col·lectiu per descobrir Espanya, una manera més eficient i sostenible".

El balanç s'ha realitzat amb les dades dels bitllets utilitzats que cada operador ha traslladat a Mitma, per la qual cosa es poden registrar ajustos a l'alça fins al final del període d'aplicació de la mesura.

DESCOMPTES DE FINS Al 90%

Les bonificacions s'apliquen amb un 90% de descompte sobre el preu del bitllet senzill i el bitllet d'anada i tornada en els serveis de transport ferroviari de viatgers de mitja distància, incloent els serveis de proximitat, prestats sobre la xarxa convencional i la xarxa d'ample mètric.

Renfe Viatgers aplica un descompte del 50% sobre el preu comercial en les Passades Interrail (Global Flexible d'Interrail de 10 dies en 2 mesos) que s'adquireixin a través del seu web.

A més, Renfe aplica un descompte del 50% en el preu dels bitllets senzills i els bitllets d'anada i tornada dels serveis Avant. D'altra banda, s'aplica un descompte del 90% per a serveis d'autobús regular de competència estatal.

Així mateix, per a serveis comercials de llarga distància o alta velocitat de tots els operadors ferroviaris, el descompte és del 50%, amb un màxim de 30 euros per bitllet.