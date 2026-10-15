Una mitjana de 9.963 dones treballaven en el sector primari a Catalunya fins l'agost

GIRONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Una mitjana de 9.963 dones han treballat en els àmbits de l'agricultura, la ramaderia i la pesca a Catalunya entre gener i agost del 2026, i representen el 28% de les sol·licituds per a noves incorporacions a l'empresa agrària en l'última dècada, segons dades compartides per la Conselleria d'Agricultura de la Generalitat.
Són dades compartides en el marc del Dia Internacional de les Dones Rurals, i pel qual les conselleries d'Agricultura i d'Igualtat han celebrat aquest dijous una jornada de reconeixement a Girona, juntament amb la col·laboració de Dones de Bosc, l'Associació de Dones del Món Rural, l'Associació Catalana de Dones de la Mar i l'Organització de les Nacions Unides per l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).
El departament ha destacat que les dones representen el 48% de la població resident als municipis rurals de Catalunya, una presència "essencial" per garantir la vitalitat dels pobles, mantenir els serveis i generar activitat econòmica i cohesió territorial.
Les comarques amb més taxa de feminització, d'igual o més del 30%, són el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, la Terra Alta i el Montsià (Tarragona) i el Pla Urgell i el Pallars Jussà i Sobirà (Lleida).
A més a més, la conselleria ha destacat que la presència femenina en la formació professional agrària i marítima ha augmentat d'un 25% a un 32% entre 2020 i 2024, i en les juntes directives dels grups d'associació social d'un 9% a un 47%.