Una missió d'eurodiputats analitzarà de dilluns a dimecres a Barcelona la crisi de l'habitatge

Es reuniran amb Rodríguez, Collboni, Duch i Paneque, així com sindicats i patronal

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

Una missió de deu eurodiputats analitzarà de dilluns a dimecres a Barcelona la crisi de l'habitatge, en el marc de l'agenda de la Comissió Especial sobre aquest assumpte a l'Eurocambra, que elaborarà un informe sobre la crisi de l'habitatge després de visitar cinc ciutats, la primera serà la capital catalana.

El programa de la visita començarà dilluns a les 14.30 a l'Ajuntament de Barcelona, on els eurodiputats es reuniran amb la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch; la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la primera tinent d'alcalde, Laia Bonet.

A les 16.30, la comitiva visitarà Càritas i el seu projecte Llar Betània, una residència d'acolliment a dones en procés de reinserció social.

Dimarts a les 08.30, la delegació estarà a Badalona (Barcelona), on es reunirà amb l'alcalde, Xavier García Albiol, i, a partir de les 11.30, es dirigiran cap a l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona per veure's amb representants d'organitzacions socials.

En concret, es reuniran amb representants dels sindicats UGT i CCOO, així com amb el Sindicat de Llogateres, la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona i Càritas.

A la tarda, també hi haurà trobades amb la Fundació Hàbitat3, per conèixer el cas de la Casa Orsola, i amb representants de la patronal Foment del Treball, i actors econòmics en l'àmbit de l'habitatge com l'Associació de Propietaris de Catalunya, el Cercle d'Economia i l'Associació de Promotors i Constructors d'Edidficis de Catalunya (Apce).

REUNIONS AMB EXPERTS

Dimecres celebraran trobades amb experts i investigadors de diverses universitats i centres d'investigació en matèria d'habitatge.

Concretament, hi haurà investigadors de la Universitat de Barcelona (UB), l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el Laboratori de Justícia Ambiental i Sostenibilitat Urbana de Barcelona, l'Institut d'Investigació Urbana de Barcelona, i la Càtedra APCE-UPF Habitatge i Futur.

La missió la formaran sis eurodiputats: estarà encapçalada per la presidenta de la comissió parlamentària, Irene Tinagli (S&D) i també la componen els eurodiputats Ioannis Maniatis (S&D), Nikolina Brnjac i Daniel Buda (EPP), Brigitte Van den Berg (Renew Europe) i Klara Dostalova (Patriotes per Europa).

A més, les acompanyaran eurodiputats espanyols com l'exministra d'Igualtat, Irene Montero (Podem); Diana Riba (ERC); Borja Gimenez i Maravillas Abadia (PP); Alicia Homs (PSOE) i Margarita de la Pisa (Vox).