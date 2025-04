Mireia Ingla és la nova responsable de Compliment d'ERC i reprendrà la investigació de la 'B'

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

L'exalcaldessa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) Mireia Ingla ha estat nomenada en el Consell Nacional d'ERC aquest dissabte com a nova responsable de Compliment d'ERC i reprendrà la investigació sobre la 'estructura B' d'ERC, segons ha confirmat ella mateixa a Europa Press aquest dimarts.

Segons ha avançat l''Ara', Ingla substitueix a l'advocat Lluís Mombiela com a responsable de Compliment del partit, càrrec en el qual va estar menys de 4 mesos de forma interina, després de la destitució de l'anterior responsable Xavier Mombiela per part de la nova direcció del partit, liderada per Oriol Junqueras.

Ingla va ser alcaldessa de la localitat barcelonina entre 2019 i 2023 i s'encarregarà d'investigar el cas dels cartells contra l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall i el seu germà, Ernest Maragall.