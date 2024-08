Miquel Sàmper rep la carpeta d'Empresa i Treball: "Agafo sempre conselleries vertiginoses"

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

El nou conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha rebut aquest dilluns la carpeta del departament del ja exconseller Roger Torrent: "Jo agafo sempre conselleries vertiginoses, però almenys aquesta és un punt menys conflictiva socialment", ha dit Sàmper en referència al seu passat com a conseller d'Interior.

"El repte, en canvi, és tan important o més. És a dir, generar riquesa i saber redistribuir-la penso que és el repte", ha valorat en declaracions als mitjans a la seu de la Conselleria a Barcelona, després de la presa de possessió dels càrrecs del nou Executiu.

És la segona ocasió que Sàmper participa en un acte de traspàs de carpetes, ja que va ser designat conseller d'Interior per Junts (2020-21) durant el mandat de Quim Torra, un partit que va abandonar al febrer per una "bretxa ideològica", com ha recordat aquest dilluns.

Preguntat per les crítiques que ha rebut per estar en el Govern d'Illa, Sàmper ha defensat que s'ha de deixar "marxar tranquil i en pau" algú que ha deixat de compartir els ideals d'una formació política, ja que es va donar de baixa de Junts.

"Ningú qüestiona que quan algú no està enamorat de la seva parella es pugui divorciar i cal deixar-ho marxar en pau", i ha dit que entén però no comparteix algunes de les crítiques que ha rebut per assumir el càrrec.

RETORN D'EMPRESES

Preguntat sobre la tornada de les empreses que es van anar de Catalunya pel procés, ha defensat que farà tot el possible per augmentar la cohesió social i l'estabilitat i fer que tornin.

Sàmper ha explicat que el repte del seu departament és aconseguir un pacte social en què treballadors i empresaris estiguin contents: "No deixen de ser les dues cares d'una moneda".

TORRENT FELICITA SÀMPER

Torrent ha felicitat Sàmper pel càrrec i li ha donat una còpia del Pacte Nacional per a la Indústria, que ha definit com un dels pilars de l'economia catalana.

Torrent ha estat conseller d'Empresa i Treball tres anys, després de presidir el Parlament el mandat anterior, i ja no ocupa un escó a la Cambra, ja que no va estar en les llistes d'ERC en les passades eleccions.