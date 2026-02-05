Miquel Roca serà reconegut en la III Edició del Premi a l'Impuls de la Mediació Empresarial

Carlos Luján - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 febr. (EUROPA PRESS) -
El jurista i expolític Miquel Roca, un dels pares de la Constitució del 1978, rebrà el Premi d'Honor a la Trajectòria Professional en la III Edició del Premi a l'Impuls de la Mediació Empresarial, organitzat pel Centro Español de Mediación (CEM).
El jurat ha tingut en consideració la seva aportació a la defensa de l'estat de dret, a la democràcia constitucional i a l'estabilitat del marc de convivència a Espanya, informa el CEM en un comunicat aquest dijous.
Així mateix, ha ressaltat el seu "ferm compromís" amb la promoció de la cultura de l'acord entre actors amb interessos diversos, que prioritza la negociació, l'escolta activa i l'equilibri d'interessos per aconseguir solucions sostenibles.
En aquesta tercera edició, el jurat també ha seleccionat 5 candidatures finalistes entre les presentades en les categories de millors pràctiques i millor publicació divulgativa.
Aquests guardons tenen com a objectiu reconèixer i premiar iniciatives que posin en valor els avantatges de la mediació civil i mercantil com a via per a la resolució de disputes empresarials, que contribueixin al desenvolupament de la cultura del diàleg i impulsin propostes en aquesta matèria dirigides als poders públics.