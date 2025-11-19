Miquel Roca creu que l'amnistia és "absolutament constitucional"

BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El jurista i expolític Miquel Roca ha assegurat aquest dimecres que l'amnistia és "absolutament constitucional" i ha expressat que el finançament individual de les comunitats, en les seves paraules, ja és singular perquè té tractes diferents basats en diversos aspectes.
En una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press ha afirmat que l'amnistia està contemplada en la Constitució, concretament en l'article 62 ja que, segons ell, dins les prerrogatives que corresponen al Rei, hi ha exercir el dret de gràcia d'acord amb la llei: "L'amnistia és legislativa, s'ha de fer".
Sobre el finançament singular català, ha afirmat que el finançament individual de les comunitats "ja" és singular perquè té tractes diferents en funció de diferents qüestions.
Ha lamentat que, en política, s'hagi convertit l'adversari en enemic: "És molt més fàcil tenir enemics: ja no haig d'escoltar els arguments. Si ho diu l'adversari, estic obligat a contestar amb els meus arguments, haig de parlar".
Preguntat pel baròmetre del CIS del mes d'octubre, que apunta al fet que un 20% de la població veu positiu el franquisme, ha qualificat de "fracàs" de la seva generació i de la següent no haver explicat què va representar el franquisme.