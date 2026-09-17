Miquel y Costas redueix capital en 5 milions després d'amortitzar accions

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
Miquel y Costas ha reduït el seu capital en 5 milions d'euros després d'amortitzar 2,5 milions d'accions amb un valor nominal de dos euros cadascuna, informa en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) aquest dijous.
La baixa de la negociació de les accions amortitzades es va dur a terme el passat 12 d'agost després d'aprovar la reducció de capital per amortització d'accions pròpies.
Com a conseqüència, el capital social de l'empresa s'ha situat en 75 milions, representats per 37,5 milions d'accions de 2 euros de valor nominal.