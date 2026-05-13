Miquel y Costas proposarà una reducció de capital amb l'amortització d'accions en autocartera

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
El consell d'administració de la paperera catalana Miquel y Costas ha acordat convocar la junta general ordinària i extraordinària d'accionistes, en la qual proposarà una reducció de capital mitjançant l'amortització d'accions pròpies en autocartera i una posterior ampliació de capital alliberada amb càrrec a reserves de lliure disposició de 15 milions d'euros.
L'ampliació es durà a terme mitjançant l'emissió de 7,5 milions de noves accions i permetrà incrementar el nombre de títols en circulació, "afavorint una liquiditat més gran del valor en el mercat borsari i reforçant l'estructura de fons propis de la companyia", segons informa en un comunicat aquest dimecres.
La companyia ja va executar una operació de característiques similars el 2021, capitalitzant reserves i reorganitzant el patrimoni net, sense cost per a l'accionista.
Així mateix, l'operació d'ampliació de capital alliberada oferirà a l'accionista la possibilitat de monetitzar parcialment la seva posició accionarial, "amb el potencial avantatge d'optimitzar el tractament fiscal de la transacció".
En l'àmbit de govern corporatiu, el Consell proposarà la renovació de Jorge Mercader Barata com a conseller executiu i el nomenament de Victoria-Montserrat Lacasa Estébanez com a nova consellera executiva "per reforçar la diversitat i les capacitats en govern corporatiu, ESG i control de riscos", en una junta que se celebrarà previsiblement en segona convocatòria el pròxim 18 de juny a Barcelona.