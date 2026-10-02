BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
Miquel y Costas preveu iniciar divendres vinent una ampliació de capital de 15 milions d'euros a través de l'emissió i posada en circulació de 7,5 milions d'accions a un valor nominal de 2 euros cadascuna.
Segons un comunicat remès per la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'anunci de l'ampliació de capital amb càrrec a reserves de lliure disposició es publicarà el dijous 8 d'octubre en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (Borme).
L'endemà, divendres, començarà el termini de 14 dies naturals per a l'exercici dels drets d'assignació gratuïta, fins al 22 d'octubre, i que podran exercir els accionistes de Miquel y Costas, en la proporció d'1 acció nova per cada 5 accions en circulació.