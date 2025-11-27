Miquel y Costas limita a 54 alts càrrecs el seu pla d'opcions sobre accions

BARCELONA 27 nov. (EUROPA PRESS) -
La companyia paperera catalana Miquel y Costas ha acordat que un màxim de 54 beneficiaris, designats entre consellers executius, directius i personal clau de la societat i les seves filials, es puguin acollir al seu pla d'opcions sobre accions aprovat en la junta general d'accionistes del passat mes de juny.
Segons un comunicat d'aquest dimecres de la companyia remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la decisió va ser presa pel consell d'administració el passat 24 de novembre.
En la junta general d'accionistes celebrada al juny, la companyia va donar llum verda a un pla d'opcions sobre accions per un màxim de 500.000 accions, corresponents a l'1,25% del capital social, i una durada de 6 anys.
El consell d'administració ha fixat les dates de vigència del pla, incloent els períodes de consolidació i exercici de les opcions sobre accions concedides als beneficiaris.
La fase de consolidació començarà dilluns vinent 1 de desembre i tindrà una durada de tres anys, mentre que la fase d'exercici començarà l'endemà a la fase de consolidació i també tindrà una durada de tres anys.