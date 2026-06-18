Miquel y Costas impulsa un nou pla inversor de 130 milions entre 2027 i 2029

BARCELONA 18 juny (EUROPA PRESS) -
Miquel y Costas ha impulsat un nou pla inversor per al trienni 2027-2029 amb 130 milions d'euros, dins la seva estratègia orientada al creixement sostenible, la innovació industrial i la creació de valor a llarg termini, informa en un comunicat aquest dijous.
El grup preveu destinar la major part de la inversió --47 milions-- a millores tecnològiques en el procés productiu, i 33 milions més a la renovació i modernització d'infraestructures.
A més a més, destinarà 30 milions a sostenibilitat i 20 milions a l'automatització i digitalització dels processos.
L'objectiu és potenciar nous productes, desenvolupar les infraestructures que facilitin el creixement i impulsar programes mediambientals que fomentin l'economia circular dels seus processos, la descarbonització i la reducció de costos.
D'altra banda, l'empresa ha celebrat aquest dijous la junta general ordinària i extraordinària d'accionistes, que ha aprovat tots els punts, inclosa l'amortització d'accions pròpies en autocartera, a més d'una posterior ampliació de capital alliberada amb càrrec a reserves de lliure disposició per un import de 15 milions d'euros.