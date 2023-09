Miquel y Costas guanya 24,3 milions durant el primer semestre (+38,3%)

Els ingressos són de 167,7 milions, un 4,2% menys



Miquel y Costas va tancar el primer semestre de l'any amb un resultat net de 24,3 milions d'euros, un 38,3% més que durant el mateix període de l'any anterior, segons un comunicat de l'empresa aquest dijous.

Els ingressos han estat de 167,7 milions d'euros, un 4,2% interanual menys, mentre que el benefici abans d'impostos ha estat de 31,9 milions, un 38,3% més.

Per àrees de negoci, la venda de paper per a la indústria del tabac ha augmentat en 1 milió, la de paper d'ús industrial s'ha reduït 7,7 milions i la d'altres papers especials ha baixat 800.000 euros.

El flux de caixa operatiu net s'ha situat en 33,8 milions d'euros, un 27,5% més que el mateix període de l'any passat.

Les principals destinacions dels beneficis han estat la inversió en actius fixos per import de 10,7 milions; el pagament de dividends per 4,3 milions; l'adquisició d'accions pròpies per un valor d'1,6 milions i la reducció del deute financer en 9,6 milions.

Els fons restants s'han destinat "al finançament de necessitats operatives i a inversions financeres i instruments de liquiditat".

SEGON SEMESTRE

Miquel y Costas espera mantenir la "tendència positiva de resultats" durant el segon semestre i tenir bons resultats el tercer trimestre del 2023.

Té l'objectiu de tancar l'exercici tornant als "nivells històrics de rendibilitat" mitjançant les inversions que ha fet.