Publicat 08/10/2025 13:15

Miquel y Costas eleva a 0,114 euros bruts per acció el dividend que abonarà el 16 d'octubre

Archivo - El president de Miquel y Costas, Jordi Mercader, i el director general adjunt, Ignacio Nieto
EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 8 oct. (EUROPA PRESS) -

La companyia paperera catalana Miquel y Costas ha anunciat que l'import definitiu del primer dividend a compte dels resultats de l'exercici 2025 serà de 0,11394893 euros bruts per acció i que el pagament serà el 16 d'octubre.

Segons un comunicat d'aquest dimecres de la companyia remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'última data de contractació amb dret de dividend serà el 13 d'octubre.

El dividend té una retenció del 19% --excepte participacions fiscalment exemptes de retenció--, per la qual cosa l'import net per acció serà de 0,09229863 euros per títol.

