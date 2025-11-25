Miquel y Costas distribuirà un segon dividend de 0,11 euros bruts el 17 de desembre

MIQUEL Y COSTAS - Arxiu

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -

La companyia paperera catalana Miquel y Costas ha anunciat que el 17 de desembre abonarà un segon dividend a compte dels resultats del 2025 per un valor de 0,11 euros bruts per acció.

Segons un comunicat d'aquest dimecres de la companyia remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'última data de contractació amb dret de dividend serà el 12 de desembre.

El dividend té una retenció del 19% --excepte participacions fiscalment exemptes de retenció--, per la qual cosa l'import net per acció serà de 0,0891 euros per títol.