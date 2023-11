Miquel y Costas distribuirà un segon dividend de 0,10 euros bruts el 20 de desembre

BARCELONA, 28 nov. (EUROPA PRESS) -

La paperera catalana Miquel y Costas distribuirà un segon dividend a compte dels resultats de l'exercici 2023 de 0,10 euros bruts per acció, que es farà efectiu el 20 de desembre.

Segons ha comunicat aquest dimecres la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el dividend es podrà veure incrementat per l'atribució proporcional del dret econòmic corresponent a les accions en autocartera.

El dividend té una retenció del 19% --excepte participacions superiors al 5% del capital--, per la qual cosa l'import net per acció serà de 0,08 euros per títol.