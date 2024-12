Miquel y Costas distribuirà un dividend de 0,1129 euros bruts el 18 de desembre

BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -

La paperera catalana Miquel y Costas ha anunciat que l'import definitiu del segon dividend a compte dels resultats de l'exercici 2024 serà de 0,1129 euros bruts per acció i que el pagament serà el 18 de desembre.

Segons ha comunicat aquest dilluns la companyia a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), l'última data de contractació amb dret de dividend serà el 13 de desembre.

El dividend té una retenció del 19% --excepte participacions superiors al 5% del capital--, per la qual cosa l'import net per acció serà de 0,0914 euros per títol.