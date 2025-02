Buch renunciarà a la secretaria general de l'ACM després d'estripar el carnet de Junts

Plegarà a finals de febrer o principis de març

BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller i secretari general de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, renunciarà a finals de febrer o principis de març al càrrec de l'entitat municipalista després d'haver estripat el carnet de Junts per discrepàncies amb la línia del partit.

Així ho han explicat fonts consultades per Europa Press, que apunten que, malgrat que Buch defensa que el seu càrrec a l'ACM no va associat a la militància, ha pres la decisió de deixar aquesta responsabilitat.

Les fonts esmentades asseguren que la renúncia és una "decisió personal" que pren l'exconseller d'acord amb els seus principis després d'haver-se distanciat i no sentir-se còmode a Junts, concreten.

A FINALS DEL 2024

La setmana passada va transcendir que Buch va deixar la militància de Junts a finals del 2024 després d'haver-se distanciat del partit, i en concret del secretari general de Junts, Jordi Turull, amb el qual mantenia una forta relació, i del seu president, Carles Puigdemont.

Alcalde de Premià de Mar (Barcelona) entre el 2007 i finals del 2017, durant el procés de refundació de l'extinta CDC, Buch va ser un dels qui va liderar el moviment Moment Zero i va formar tàndem amb Turull per intentar aconseguir el lideratge del desaparegut PDeCAT.

Buch va presidir l'ACM entre 2011 i 2018 i va ser conseller d'Interior de la Generalitat durant la presidència de Quim Torra entre juny del 2018 i setembre del 2020.

El 2023, Buch va ser jutjat i condemnat a 4 anys i mig de presó i 9 anys i mig d'inhabilitació per presumptament designar un mosso com a càrrec de confiança perquè escortés Puigdemont a l'estranger després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, tot i que un any després va ser amnistiat per l'aplicació de la llei d'amnistia.

Actualment, i després de les eleccions municipals del 2023, va ocupar la secretaria general de l'ACM, que ara presideix Budó.