L'exconseller d'Interior Miquel Buch estripa el carnet de Junts

BARCELONA 21 febr. (EUROPA PRESS) -

L'exconseller d'Interior de la Generalitat i actual secretari general de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Miquel Buch, es va donar de baixa com a militant de Junts a finals del 2024.

Fonts pròximes a Buch han explicat que els darrers mesos s'havia distanciat del partit, i en concret del secretari general de Junts, Jordi Turull, amb qui mantenia una forta relació, i del president de la formació, Carles Puigdemont.

Alcalde de Premià de Mar (Barcelona) entre 2007 i finals del 2017, Buch va presidir l'ACM entre 2011 i 2018 i va ser conseller d'Interior de la Generalitat durant la presidència de Quim Torra entre juny del 2018 i setembre del 2020.

Durant el seu mandat com a conseller d'Interior va haver d'afrontar les protestes per la sentència de l'1-O, gestió de les quals va ser qüestionada per Torra, que el va acabar destituint el setembre del 2020.

El 2023, Buch va ser jutjat i condemnat a 4 anys i mig de presó i a 9 anys i mig d'inhabilitació per presumptament designar un mosso com a càrrec de confiança perquè escortés Puigdemont a l'estranger després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, tot i que un any després va ser amnistiat per l'aplicació de la llei d'amnistia.

Actualment, i després de les eleccions municipals del 2023, va ocupar la secretaria general de l'ACM, que ara presideix Meritxell Budó.