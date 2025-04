Minut de silenci a la Delegació del Govern central a Catalunya per l'assassinat masclista a Huelva

BARCELONA 25 abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegació del Govern central a Catalunya ha acollit aquest divendres un minut de silenci en record de la dona de 55 anys de Cartaya (Huelva) assassinada per la seva parella aquest dijous i que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com un assassinat per violència masclista.

Han encapçalat l'acte de record i rebuig el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i la delegada contra la Violència de Gènere, Carmen Martínez, informa la Delegació en un missatge a X recollit per Europa Press.

Igualtat ha elevat a deu les dones assassinades per violència masclista des de començaments d'any i a 1.304 des del 2003, quan es van començar a recollir dades, després de confirmar aquest cas.