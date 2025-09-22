Minoritaris del Sabadell: "Tot el que no sigui augmentar un 30% el preu és una aixecada de camisa"

Reclama a la CNMV que fixi els criteris del preu d'una segona opa
BARCELONA, 22 set. (EUROPA PRESS) -
El president de l'Associació d'Accionistes Minoritaris de Banc Sabadell (AAMBS), Jordi Casas, ha explicat que l'entitat que lidera manté el rebuig a l'opa de BBVA: "Tot el que no sigui augmentar un 30% el preu és una aixecada de camisa".
Ho ha dit aquest dilluns en una trobada amb la premsa després de l'anunci de BBVA de millorar l'opa fins a una acció de l'entitat presidida per Carlos Torres per cada 4,8376 accions de la companyia catalana, sense contraprestació monetària.
"És una oferta que valorem negativament, no té interès per als accionistes", ha insistit, després d'assenyalar que amb el preu actual, els accionistes del Sabadell no tindrien cap prima.
D'altra banda, ha criticat l'"estratègia de la por" que segons ell ha fet servir BBVA dient que el valor de Banc Sabadell baixarà si l'opa fracassa.
"S'ha jugat amb aquest tema des del primer moment per veure si baixava el valor i la gent, per por, vengui, una cosa que és pura especulació", ha dit.
Així mateix, ha lamentat que Carlos Torres ha tingut un comportament "que no ha estat transparent ni ha donat certesa als accionistes del Sabadell", per les contínues declaracions en què ha dit que no apujaria l'oferta.
CNMV
Casas ha reclamat que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) fixi els criteris del preu d'una segona opa si entre el 30% i el 50% del capital social del Sabadell acudeix a l'opa.
Ha recordat que és la CNMV i no pas BBVA qui ha de fixar els criteris d'aquesta segona opa, cosa que permetria als accionistes fer estimacions de què pot passar.
Casas ha reclamat a la CNMV que "aturi la cerimònia de la confusió de Torres" amb aquestes declaracions i ha dit que, textualment, ha volgut condicionar el mercat.
"Hi ha hagut una falta de respecte constant i claríssima i se'ns ha intentat aixecar la camisa", ha dit després de criticar que la CNMV no hagi obligat a que hi hagi hagut més transparència.
RISCOS DE BBVA
Casas ha assenyalat que no canviaran "paper d'un banc espanyol pel d'un banc mexicà", en referència al pes del negoci a Mèxic i Turquia de BBVA, i ha afegit que acceptar l'oferta comportaria augmentar la incertesa.
Ha augurat que l'acceptació de l'opa no arribarà el 30% i s'ha preguntat "quin interès pot tenir un gran fons amb aquesta oferta, amb els riscos que té".
Ha afegit que "a part del risc de Mèxic i Turquia, hi ha el risc Villarejo", en referència al possible judici al banc i al seu expresident Francisco González pels delictes de suborn en grau de continuïtat i revelació de secrets després de la contractació del comissari José Manuel Villarejo per a diferents encàrrecs entre 2004 i 2016.