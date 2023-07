Miñones preveu impulsar "tan aviat com sigui possible" la xarxa Únicas per a nens amb malalties rares

ESPLUGUES DE LLOBREGAT (BARCELONA), 6 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Sanitat, José Miñones, ha afirmat que el Govern central preveu impulsar "tan aviat com sigui possible" la xarxa Únicas de 26 centres sanitaris per millorar l'atenció dels pacients pediàtrics amb patologies poc freqüents.

En una visita aquest dijous a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Barcelona), ha assegurat que Únicas tindrà un finançament de 50 milions d'euros procedents de l'addenda al Pla de Recuperació, i que "ha de passar els tràmits per portar-lo al Consell de Ministres".

Preguntat per quan es preveu engegar aquesta iniciativa, ha dit que "tan aviat com sigui possible, perquè és una urgència" i una prioritat per al ministeri, i que un cop s'aprovi en el Consell de Ministres es portarà a les unitats hospitalàries per començar el projecte.