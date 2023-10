El ministre president de Baden-Württemberg (Alemanya), partidari de l'ús del català a la UE

BARCELONA, 6 oct. (EUROPA PRESS) -

El ministre president de Baden-Württemberg (Alemanya), Winfried Kretschmann, s'ha mostrat partidari que el català es faci servir a les institucions europees: "Seria bo".

"El català com a llengua europea no es fa servir i seria bo que es fes servir a les institucions", ha assegurat en una roda de premsa al Palau de la Generalitat, després de reunir-se amb el president Pere Aragonès, preguntat per si defensa l'oficialitat del català a la UE.

No obstant això, Kretschmann no s'ha volgut pronunciar per les negociacions sobre la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, en al·legar que no és la seva responsabilitat parlar-ne.

Tot això després que Aragonès i Kretschmann han mantingut una trobada a primera hora al despatx del president de la Generalitat, en la qual han abordat els àmbits de cooperació que mantenen, sobretot en la qüestió automobilística i en el de la generació de l'hidrogen verd.