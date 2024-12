El ministre italià d'Agricultura demana a la UE reciprocitat i etiquetatge "informatiu"

"Europa ha d'ajustar desequilibris que van en detriment dels nostres actius econòmics"

BARCELONA, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre italià d'Agricultura, Sobirania Alimentària i Boscos, Francesco Lollobrigida, ha defensat aquest dimecres que hi hagi mercats oberts però amb regles de reciprocitat, a més d'un etiquetatge de productes "informatiu, no pas condicionant".

En la segona jornada del XX Fòrum de Diàleg Espanya-Itàlia, ha compartit amb el ministre d'Agricultura espanyol, Luis Planas, la sessió 'Els governs d'Itàlia i Espanya davant el desafiament de la sobirania alimentària".

Segons Lollobrigida, cal obrir-se a acords internacionals, reforçant relacions, com amb l'Amèrica del Sud a través de Mercosur, però reclama regles de reciprocitat per ser útils als ciutadans.

"Europa ha d'ajustar desequilibris que van en detriment dels nostres actius econòmics. Ha de dir 'Això és insubstituïble i a això no hi podem renunciar'", ha defensat.

NUTRI-SCORE

A parer seu, cal defensar els productes propis i el model de producció, i ha criticat així l'etiquetatge codificat alimentari per colors a la part davantera dels paquets, el Nutri-Score, i ha afegit: "Demanem un etiquetatge informatiu, no pas condicionant".

També ha mostrat preocupació en qüestions com l'evolució de l'economia europea en relació amb altres potències mundials com la Xina i l'existència de conflictes com la guerra d'Ucraïna.

El ministre considera que l'agricultura, la seguretat alimentària i la protecció del medi ambient van ser alguns actius en la constitució de la UE, i Lollobrigida creu que ja eren conscients de la importància d'aquests sectors estratègics.

A parer seu, fins ara a Europa s'estava apostant per reduir la producció a partir de "posicions insostenibles per als pagesos i pescadors, amb la qual cosa es reduïa el consum", i es veien obligats a importar de països tercers que no respectaven normes de medi ambient i drets laborals, entre d'altres.

"I això ens portava a un efecte dramàtic", ha opinat el ministre italià, que veu un canvi de rumb amb la nova Comissió Europea.

A més de defensar que Europa "no pot renunciar a la sobirania alimentària", veu necessari fer inversions en cadenes de producció i de subministraments per garantir-la.

AIGUA

Sobre l'aigua, ha reclamat tenir visió estratègica tenint en compte que "és un element a compartir a Europa, no només amb fons estratègics sinó en un marc de definició estratègic de l'ús" de tots els tipus d'aigua.

"Europa hauria de tenir una visió estratègica en inversions en infraestructures, no a càrrec dels agricultors", segons el ministre, que ha aplaudit el salt de qualitat que veuen a Espanya en matèria de dessalinització i l'ús de les aigües davant fenòmens com la sequera.