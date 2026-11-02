El ministre francès de Justícia diferencia entre manifestants i saquejadors de botigues

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre francès de Justícia, Gérald Darmanin, ha dit que cal diferenciar les protestes de les "persones que aprofiten aquestes grans manifestacions per saquejar botigues", en referència a les mobilitzacions que hi ha hagut en les últimes setmanes a França.
Ho han dit aquest dilluns durant el congrés 'World in Progress' (WIP), que se celebra al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, fins dimarts, en una xerrada amb el ministre d'Exteriors, José Manuel Albares.
Darmanin ha assegurat que la justícia té la responsabilitat de "respondre molt ràpidament a la petició de l'opinió pública que demana fermesa" i donar-hi una resposta proporcionada, ja que alguns dels detinguts són molt joves.
Ha recordat que durant les manifestacions "només s'ha acabat empresonant tres persones", mentre que en els saquejos més de 300 persones.
Albares ha subratllat que cal distingir les manifestacions "molt violentes" que hi ha hagut a França, Itàlia o Alemanya, dels fets a Espanya, els quals ha dit han estat molt puntuals i s'han limitat a Barcelona i Bilbao en dos moments concrets.
INGERÈNCIES
Albares ha assegurat que els partits polítics d'extrema dreta poden afectar la democràcia: "No hi ha cap perill més gran per a la nostra societat que les forces d'extrema dreta".
Ha explicat que hi ha hagut ingerències estrangeres a Espanya en un passat recent i que aquestes interferències tenen com a "favorita" l'extrema dreta.
"La pregunta és per què volen fer-ho. I sens dubte pel benestar dels espanyols i els europeus no és mai la resposta", ha dit, després d'afegir que d'aquesta manera volen diluir el que a parer seu és l'únic projecte reeixit que defensa la justícia social i el multilateralisme.
El ministre ha alertat que si l'extrema dreta aconsegueix entrar als governs d'Espanya, França i Itàlia en el pròxim cicle electoral, "el projecte europeu es transformarà enormement".
Darmanin ha coincidit a assenyalar que si la líder de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen, guanya les eleccions, Europa canviarà: "Els països continuaran parlant, però no hi haurà comunitat europea".
INMIGRACIÓ
Preguntat per la crisi migratòria de Ceuta de l'estiu, Albares ha lamentat que va trobar a faltar la solidaritat de la resta de la Unió Europea.
En tot cas, ha destacat que "la majoria d'immigrants arriba a Europa de manera regular" i que aquesta immigració és necessària per mantenir el creixement econòmic europeu.