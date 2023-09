El ministre finlandès diu en català que és "massa aviat" per decidir sobre l'oficialitat per les seves conseqüències

BRUSSEL·LES, 19 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Europeus de Finlàndia, Anders Adlercreutz, ha parlat aquest dimarts a Brussel·les en català per explicar que malgrat el compromís amb la diversitat lingüística és "massa aviat" per prendre una decisió sobre el reconeixement del català, el basc i el gallec com a llengües de la UE perquè no s'han resolt els dubtes sobre les conseqüències que tindria aquesta decisió.

"Cal conèixer les conseqüències de les nostres decisions, així que avui és massa aviat per prendre una decisió", ha dit en català Adlercreutz quan ha arribat a la reunió de ministres d'Afers Generals de la UE en què Espanya reclamarà l'oficialitat per a les tres llengües cooficials.

Sense esperar a les preguntes de la premsa, el ministre ha aprofitat per exposar la posició de Finlàndia, un dels pocs països que ja havien mostrat en públic els seus dubtes, amb un breu esment en castellà i unes frases en català, en una intervenció que semblava assajada.

Així, ha dit, primer en castellà que és "gran amic de les llengües d'Espanya", per després passar al català i declarar que és un "gran amic de la cultura catalana". "Junts hem de defensar la diversitat lingüística de la UE però també cal conèixer les conseqüències de les nostres decisions així que avui és massa aviat per prendre una decisió", ha conclòs.

Aquest dimarts a Brussel·les, els 27 examinaran per primera vegada a nivell polític la petició espanyola, tot i que una majoria de governs ja han avisat que no estan preparats per prendre una decisió sense examinar les conseqüències financeres i polítiques de la mesura.

Espanya s'ha ofert a assumir el cost del que suposaria la traducció i la interpretació del català, el basc i el gallec com a llengües oficials comunes, malgrat que el reglament comú que regeix les llengües reconegudes ja implica que aquest cost se sufraga amb el pressupost comunitari. El govern en funcions de Pedro Sánchez tampoc no ha facilitat cap xifra del cost estimat que costaria la mesura.