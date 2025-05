El ministre d'Exteriors polonès crida a preparar-se per si els EUA "es desentenen" d'Ucraïna

BARCELONA 22 maig (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors de Polònia, Radoslaw Sikorski, ha cridat la Unió Europea a preparar-se davant la possibilitat que els Estats Units "es desentenguin no només d'Ucraïna, sinó també d'Europa".

En un article aquest dijous a 'La Vanguardia' recollit per Europa Press, ha afirmat que "dissuadir Rússia no està fora" l'abast de la UE, i ha sostingut que no cal igualar la capacitat militar dels Estats Units, sinó augmentar-la prou per obligar el president rus, Vladímir Putin, a reconsiderar les seves possibilitats de guanyar.

"Perquè el país invasor comenci a negociar de bona fe, ha d'arribar a la conclusió que la invasió va ser un error. Ha de reconèixer que els costos de la guerra i de mantenir l'excolònia sotmesa superen els beneficis que aquesta pogués aportar", ha defensat.

Ha assegurat que, des del començament de la guerra, la UE i els seus estats membres han aportat més de 165.000 milions de dòlars per donar suport a Ucraïna, segons les seves dades, però considera que es pot fer més, ja que aquesta quantitat "continua sent menys de l'1% del PIB combinat (uns 19 bilions de dòlars) dels països que integren la UE".

El ministre d'Exteriors polonès ha sostingut que, per evitar un dilema estratègic, Europa ha de ser capaç "d'ajudar els Estats Units a defensar els seus aliats, assumint la part que correspon de la càrrega de la seguretat".