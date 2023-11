El ministre d'Exteriors palestí avisa que es duplicaran les morts si la treva s'acaba

"Hem de deixar de comptar cadàvers i protegir la vida dels innocents"



BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El ministre d'Afers Exteriors de l'Autoritat Nacional Palestina, Riyad al-Maliki, ha avisat que el nombre de morts "serà el doble" si no s'allarga la treva a la Franja de Gaza que acaba aquest dilluns, i ha demanat treballar per estendre-la.

Així s'ha pronunciat en una roda de premsa amb el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, després d'una trobada bilateral durant el Fòrum Regional de la Unió pel Mediterrani (UpM) celebrat a Barcelona.

Al-Maliki ha advertit que la concentració de població al sud de Gaza s'ha doblat en els últims dies, on ha concretat que hi ha prop de dos milions de persones, per la qual cosa ara "qualsevol atac israelià, en comptes de matar un nen, en matarà dos".

Ha considerat important estendre la treva "tant com sigui possible" i ha destacat que Qatar, Egipte, els Estats Units, la UE, Espanya i Palestina treballen perquè es pugui allargar.

"Significa aturar les matances. Això per a nosaltres és el més important", ha insistit el ministre palestí preguntat per si les negociacions sobre aquesta qüestió avancen i per si és optimista per aconseguir-ho.

LA TREVA "HA AJUDAT MOLT"

També ha explicat que la treva "ha ajudat molt a treure els morts i a buscar refugi" per als civils a Gaza, així com per introduir aigua potable, ajuda humanitària, medicina i electricitat.

Ha qualificat la situació d'intolerable i catastròfica, i ha demanat "limitar i eliminar" la guerra, per la qual cosa ha exigit un alto el foc permanent.

"Hem de deixar de comptar cadàvers i protegir la vida dels innocents", i ha afegit que el 70% de les morts a Gaza són dones i nens.

Al-Maliki ha fixat aquest Fòrum Regional com una oportunitat per "posar pressió al Govern israelià" i ha agraït el suport que li han mostrat Albares i l'alt representant de la UE per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell.