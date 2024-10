El ministre d'Exteriors jordà critica els atacs d'Israel a Espanya i França: Hi ha "impunitat"

Lamenta que ningú no "està posant obstacles" a l'actuació de Netanyahu

El ministre d'Afers Exteriors de Jordània, Ayman Safadi, ha criticat aquest dilluns els atacs d'Israel a Espanya i França, que ha emmarcat en la impunitat amb la qual està actuant el govern liderat per Benjamin Netanyahu: "Ho està fent perquè ara mateix existeix impunitat".

Així s'ha pronunciat en la conferència de premsa de clausura de la reunió ministerial de la Unió per la Mediterrània (UpM), en la qual un any més Israel ha declinat participar-hi malgrat ser-ne membre i la immensa majoria dels 43 països que la componen (els 27 de la UE i la resta mediterranis) han optat per enviar un representant de rang inferior, amb l'excepció de Jordània (que copresideix), el Líban i Eslovènia.

"Ningú veritablement està posant obstacles a la seva acció (d'Israel), ningú està fent res per protegir els nens, que els priva del seu món, de la seva vida, del seu accés a l'escola, dels drets bàsics a tenir una vida digna", ha lamentat.

Per això, ha cridat els països membres de la UpM i la comunitat internacional a "salvar el dret internacional i la credibilitat de les agències i institucions internacionals", que creu que estan en dubte per la seva falta de contundència a les accions d'Israel, textualment.

Safadi ha demanat als membres de la UpM deixar de vendre munició i armes a Israel i imposar sancions, i ha augurat que tot el que passi al Pròxim Orient "quedarà reflectit a Europa".

NASSER KAMEL

El secretari general de la UpM, Nasser Kamel, ha insistit que dins l'organització "tothom" sap que la solució al conflicte passa per la via dels dos estats i "en el dret del poble palestí a exercir el dret a l'autodeterminació".

"Malgrat les dificultats i revessos que ara mateix travessa la nostra regió, continuarem treballant per complir amb els nostres compromisos i ajudar", ha afegit.