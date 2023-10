La ministra Sánchez afirma que l'amnistia de Sumar "no és del PSOE" i rebutja valorar hipòtesis

Respon al PP sobre Hamas: "Condemnem sense pal·liatius la violència d'un grup terrorista"



BARCELONA, 11 oct. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en funcions, Raquel Sánchez, ha dit que el dictamen jurídic sobre l'encaix constitucional d'una llei d'amnistia de Sumar "no és del PSOE" i ha assegurat que el Govern central es mou en la legalitat i la Constitució.

Sánchez, que ha participat en la inauguració del Saló Nàutic aquest dimecres a Barcelona, ha explicat que el dictamen sobre l'amnistia "és una proposta de Sumar, no del PSOE" i que la voluntat del seu partit és arribar a un acord de majoria per reeditar un govern progressista.

La ministra ha defensat la necessitat de ser discrets en les qüestions que es treballin en la negociació: "Sempre hem dit que ens movem en el marc de la legalitat i la Constitució. No ens pronunciem sobre hipòtesis".

HAMAS

Preguntada per les afirmacions del PP sobre la suposada divisió que l'atac de Hamas a Israel genera entre els socis del Govern central, la ministra ha assegurat que tant el president Pedro Sánchez com el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, "han condemnat la violència d'un grup terrorista sense pal·liatius, que no s'ha de confondre amb el poble palestí".

Ha expressat confiança en que es reprengui el camí de la política i ha retret al PP que "sempre estigui en la crítica al Govern central, tot i que parlem d'assumptes tan delicats en què hem d'expressar la unitat de l'UE".