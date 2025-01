La ministra Rodríguez insta Junts a "respectar les regles" de la qüestió de confiança i no fer "política artificial"

Recorda al partit de Puigdemont que la qüestió de confiança és competència del president

MADRID, 16 gen. (EUROPA PRESS) -

La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha instat aquest dijous Junts a "respectar les regles de joc" de la qüestió de confiança, després d'incidir que només la pot presentar el president del Govern central, alhora que ha aconsellat al partit de Carles Puigdemont que aposti per la política útil i no per l'"artificial".

Rodríguez ha assenyalat que el Govern central té un "absolut respecte" per tots els grups polítics, i més encara en una situació com l'actual, en la qual "és difícil forjar majories", ha postil·lat en unes declaracions a TVE, recollides per Europa Press.

Amb tot, la ministra ha emfatitzat que "l'acord i el diàleg sempre és important, però també respectar les regles de joc", després d'afegir que la qüestió de confiança és una prerrogativa constitucional de Pedro Sánchez.

"Per tant, atendrem el marc, atendrem les regles i jugarem amb les regles de joc que estan en vigor i no innovarem amb el tràmit parlamentari, que bastants equilibris hem de fer cada dia", ha afirmat.

Rodríguez ha indicat que el més important que pot fer un parlament és solucionar els problemes de la ciutadania, com ara en matèria d'habitatge, a través dels pressupostos generals de l'Estat.