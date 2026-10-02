La ministra d'Habitatge demana a Junts que es mogui a l'abstenció i permeti la convalidació del decret

MADRID 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha demanat a Junts que "es mogui a l'abstenció" en la votació del decret llei amb mesures en l'àmbit de l'habitatge que es votarà aquest divendres al Congrés per així permetre'n la convalidació.
"Jo el que espero és que canviïn d'opinió, que vagin a una abstenció que ens permeti poder fer una tramitació com a projecte de llei urgent en aquesta cambra", ha dit la ministra al Congrés en referència a Junts, abans del debat dels decrets llei d'habitatge que el Govern central va aprovar dimarts i després que Junts ja hagi anunciat que hi votarà en contra.
En concret, la ministra ha insistit en la idea que ja ha traslladat el president espanyol, Pedro Sánchez, que les votacions d'aquest divendres suposen "l'hora de la veritat per a tothom" i cal triar si s'està "amb la gent o amb els voltors".
"Com deia el president, arribarà l'hora de la veritat per a tothom, per a tots els diputats, per a totes les diputades que hauran de dir al poble espanyol i al català si estan amb ells, si estan amb la gent o estan amb els voltors. Això és tot el que els haig de dir", ha resolt.