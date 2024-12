La ministra Alegría anuncia avui la seva candidatura per liderar el PSOE d'Aragó

MADRID 21 des. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del Govern central i ministra d'Educació, Formació Professional i Esports, Pilar Alegria, anunciarà aquest dissabte, 21 de desembre, la seva candidatura per liderar el PSOE d'Aragó i succeir l'encara secretari general autonòmic, Javier Lambán.

Fonts del seu departament confirmen a Europa Press que Alegría farà el pas aquest mateix dissabte i la mateixa ministra ha escrit un missatge a X, en el qual convoca els militants del PSOE aragonès aquest dissabte al seu poble, La Zaida (Saragossa). "Serà un dia important i ho vull compartir amb vosaltres", ha assenyalat.

La ministra és la primera a fer oficial la seva candidatura, però tot apunta que no serà l'única i finalment hi haurà eleccions primàries, segons indiquen les fonts consultades, que esperen que Alegría s'enfronti a un candidat del sector de Lambán.

Alegría, una de les principals col·laboradores del president Pedro Sánchez ja va començar a exercir la seva influència i en el passat 41è Congrés Federal va ser qui va prendre les regnes de la delegació aragonesa i va negociar amb Sánchez la quota autonòmica en l'executiva federal.

D'aquesta manera va mirar d'ampliar els seus suports, impulsant Manuela Berges --alcaldessa de Pedrola (Saragossa) i a priori alineada en el sector de Lambán-- com un gest d'obertura i per mirar d'esgarrapar suports i trencar la unitat del sector contrari. En contra seva podria jugar que ja va optar a l'alcaldia de Saragossa i, encara que va ser la més votada, no va poder governar després d'un pacte entre el llavors candidat del PP, Jorge Azcón, que és l'actual president autonòmic, i Ciutadans.

Si la ministra finalment aconsegueix imposar-se, Pedro Sánchez situaria una de les seves col·laboradores més pròximes al capdavant d'una federació crítica, que en els últims anys s'ha oposat frontalment a algunes de les seves línies estratègiques, com els pactes amb l'independentisme, la llei d'amnistia o el finançament singular per a Catalunya.