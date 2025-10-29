El Ministeri de Transports enllesteix les obres de millora a la travessia de Vilagrassa (Lleida)

LLEIDA 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible ha acabat les obres d'"humanització i millora de la seguretat vial" a tota la travessia de Vilagrassa (Lleida), entre els quilòmetres 503 i 504 de l'N-2, que han suposat una inversió de 2,9 milions d'euros (IVA inclòs) amb càrrec als fons europeus PRTR.
S'ha transformat així una carretera de pas en "una travessia segura i accessible, tant per als vianants com per als vehicles, potenciant un entorn urbà més inclusiu", informa el Ministeri en un comunicat aquest dimecres.
La intervenció ha inclòs construir 4 rotondes per pacificar el trànsit reduint la velocitat dels vehicles, i s'han instal·lat voreres de 2 metres d'amplària a banda i banda de la carretera, s'ha renovat el ferm i s'ha millorat el sistema de drenatge amb nous col·lectors i embornals.