El Ministeri de Transports i els sindicats arriben a un acord per desconvocar la vaga de trens

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
Els tres principals sindicats del sector ferroviari, Semaf (maquinistes), CCOO i la UGT, han desconvocat aquest dilluns la vaga de trens que s'havia d'allargar fins dimecres, després d'arribar a un acord amb el Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible que augmenta l'ocupació i la inversió en el sector.
Segons l'acord signat entre els sindicats i el Ministeri, una de les mesures és incrementar la plantilla de les dues principals empreses públiques ferroviàries, Adif i Renfe, en fins a 3.600 places addicionals.
En concret, es tramitarà una taxa de reposició específica de 2.400 places addicionals a Adif entre 2026 i 2030 (unes 480 a l'any), amb el compromís d'elevar-la per sobre del 115% en les lleis de pressupostos i poder així internalitzar la càrrega de treball i reforçar la seguretat.
En paral·lel, Renfe incorporarà 1.200 contractes addicionals en estructura, conducció, intervenció, estacions, centres de gestió i manteniment, per reduir la càrrega associada a l'error humà i millorar la dotació de personal en trens de mitja i llarga distància.
En matèria d'inversions, l'acord inclou un pla de xoc amb un fort reforç d'inversió en manteniment de la xarxa ferroviària entre 2026 i 2030, tant a la xarxa convencional com la d'alta velocitat, amb nous convenis de finançament que inclouen una despesa addicional de més de 1.000 milions d'euros en aquests cinc anys respecte al que estava pressupostat.
D'aquesta manera, s'elevarà la despesa d'Adif en el manteniment de la xarxa convencional en 846 milions d'euros comparat amb el que s'esperava actualment, i el de l'alta velocitat en 238 milions d'euros més.