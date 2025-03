Transports negocia amb els sindicats de Renfe la desconvocatòria de la vaga

MADRID 14 març (EUROPA PRESS) -

El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va començar a negociar dijous amb els sindicats la desconvocatòria de la vaga a Renfe, només quatre dies abans que arrenquin les aturades, i continuarà negociant aquesta mateixa tarda.

Fonts sindicals expliquen a Europa Press que dijous a la tarda hi va haver unes converses preliminars i que aquest divendres hi ha una reunió prevista, si bé encara no han rebut cap esborrany amb propostes sobre aquest tema.

El Ministeri també confirma la cita d'aquesta tarda, tot i que rebutgen parlar d'esborranys, en espera de pactar una solució definitiva que aconsegueixi desconvocar la vaga de dilluns i dels pròxims 19, 24, 26 i 28 de març i 1 i 3 d'abril.

Els sindicats demanen que la nova empresa que es creï a Catalunya per gestionar Rodalies continuï pertanyent a Renfe, perquè els treballadors no hagin de canviar d'empresa ni creixi la despesa pública artificial provocada per duplicar l'estructura.

Així mateix, sol·liciten que l'R1 continuï pertanyent a Adif i, d'aquesta manera, a la xarxa europea, perquè els trens puguin continuar circulant sense problemes de Catalunya a la resta d'Espanya i d'Europa.

A més a més, demanen formar part de totes les negociacions que es duguin a terme sobre aquest assumpte, a més de les que tracten sobre l'entrada al capital de Renfe Mercaderies d'un soci privat, tal com es va acordar amb el Govern central en acords anteriors.

No obstant això, algunes d'aquestes peticions xoquen contra els acords polítics signats entre el PSOE i ERC, que proposen la creació d'una nova empresa a càrrec de la Generalitat, i que, ara per ara, no han donat als sindicats peu per formar part de les negociacions.