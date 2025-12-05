El Ministeri d'Agricultura crea un comitè científic per a l'assessorament del brot de pesta porcina

David Zorrakino - Europa Press
MADRID 5 des. (EUROPA PRESS) -
El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha creat un comitè científic per a l'assessorament del brot de pesta porcina africana (PPA) a Espanya, segons ha indicat en un comunicat aquest divendres.
En concret, aquest grup ha estat constituït una setmana després de l'aparició dels primers positius en senglars a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i que, de moment, ha estat detectat en 13 animals silvestres.
Així, el departament d'Agricultura ha assenyalat que l'objectiu d'aquesta comissió és el seguiment de l'evolució de la malaltia, amb una elevada mortaldat entre els animals afectats, a més de l'anàlisi de les possibles mesures per controlar i erradicar el virus a Espanya, en relació amb aquest cas.
Es tracta d'un grup de treball permanent i consultiu, que estarà operatiu mentre continuï el brot detectat a la província de Barcelona el passat 28 de novembre. D'aquesta manera, estarà presidit per la secretària general de Recursos Agraris i Seguretat Alimentària, Ana Rodríguez Castaño, i comptarà amb una representació de la comunitat científica en l'àmbit veterinari i ramader, amb la possibilitat de convidar altres experts en matèries concretes i representants sectorials.
A més, aquest comitè presentarà un informe sobre l'aparició de la PPA a Espanya, la seva evolució i les mesures a adoptar per contenir-la, a partir de les dades oficials de les diferents administracions i de la informació i bibliografia científica. També elaborarà un informe final de conclusions quan s'erradiqui la malaltia per modificar i millorar l'actuació de les diferents administracions.