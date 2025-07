Mínguez sobre una trobada Sánchez-Puigdemont: "No crec que estigui sobre la taula. No s'ha demanat"

BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

La nova portaveu del PSOE, Montse Mínguez (PSC), no veu a l'horitzó una trobada entre el president del Govern central, Pedro Sánchez, i l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont: "No crec que estigui sobre la taula. No s'ha demanat".

"Potser trobarem una fotografia de Puigdemont amb Feijóo, no? Aquest dilluns no van dir si Abascal seria vicepresident, després es desmenteixen", ha dit preguntada per si hi haurà foto Sánchez-Puigdemont enguany, durant una entrevista del 'Diari Ara' recollida aquest dissabte per Europa Press.

"D'una banda, tenim Xavier García Albiol, que diu que cal girar full, que tot és fantàstic i que cal anar a parlar amb Puigdemont; i, per una altra, Cayetana Álvarez de Toledo...", ha afegit.

Respecte a qui negociarà amb Puigdemont en substitució del socialista Santos Cerdán, ha respost: "No ho sé, nosaltres sempre hem parlat dels acords i no de qui hi arriba".

Sobre si pot ser Rebeca Torró, successora de Santos Cerdán com a secretària d'Organització del PSOE, s'ha limitat a dir: "No puc contestar a aquesta pregunta. Som un equip de persones i expliquem els acords quan es donen i es poden fer públics".

ESGOTAR LA LEGISLATURA

Mínguez ha afirmat que el PSOE vol esgotar la legislatura: "Treballarem perquè el govern no caigui. El que volen el president Illa i els altres líders territorials és continuar".

Quant a si és possible fins i tot sense pressupostos fins al 2027, ha dit que també treballen per aprovar-los, "però en un país amb creixement econòmic i inversions estrangeres, es poden fer ajustos per cobrir les necessitats que van sorgint".