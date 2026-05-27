Mínguez (PSOE) trasllada "tranquil·litat" i col·laboració davant de l'entrada de la UCO a Ferraz

BARCELONA 27 maig (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha traslladat un missatge de "tranquil·litat" i col·laboració davant de l'entrada de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a la seu socialista del carrer Ferraz aquest dimecres al matí.
"El Partit Socialista és diferent i ho hem demostrat en moltes ocasions al Partit Popular. Aquí no hi ha destrucció de proves. I, per tant, tota la informació que sigui requerida, doncs, serà traslladada", ha dit en una entrevista en Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Ha lamentat una determinada "campanya de desprestigi i linxament" política i mediàtica contra els socialistes per part de la dreta per fer, segons afirma, d'un titular una gran notícia i de la qual creu que no pararan.