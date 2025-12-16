Mínguez (PSOE) insisteix que el Govern central presentarà uns PGE que seran "els més socials"

BARCELONA 16 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de l'Executiva del PSOE, Montse Mínguez, ha recalcat aquest dimarts que el Govern central presentarà els pressupostos generals de l'Estat (PGE) "més socials" que s'han redactat, i ha augurat que la legislatura avançarà si les lleis tiren endavant amb majories parlamentàries.
"Els pressupostos generals de l'Estat són una eina, i s'ha de treballar i suar la samarreta per poder-los aprovar, però, insisteixo, tenim molt bons pressupostos que situen l'economia espanyola entre les millors economies d'Europa", ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Preguntada per si s'ha normalitzat que el Govern central prorrogui els comptes, ha afirmat que les èpoques de majories absolutes "han passat a la història" i que la política es tracta de negociar amb altres partits, un fet pel qual ha criticat el PP, sobre qui diu que ho compra tot a Vox, textualment.
Ha exemplificat les negociacions del PSOE en l'aprovació d'algunes lleis la setmana passada al Congrés, com la pujada salarial d'un 11% als funcionaris o les lleis de dependència, contra la multireincidència o d'economia social, entre d'altres, acordades entre diferents formacions.
CASOS DE PRESUMPTA CORRUPCIÓ I ASSETJAMENT
Preguntada pels casos de presumpta corrupció i assetjament sexual d'alguns membres i exmembres del partit, Mínguez ha remarcat que els socialistes han estat, a parer seu, implacables i han actuat amb contundència: "Lliçons de ningú".
Sobre els motius pels quals, després de les denúncies internes per assetjament sexual contra l'ex-alt càrrec socialista Paco Salazar es va trigar 4 mesos a contactar amb les denunciants, ho ha lamentat i ha explicat que el fet que les denúncies fossin anònimes "no és el mateix que quan hi ha una denúncia on darrere identifiques la víctima" i que el canal de denúncia era nou del mes de juliol.