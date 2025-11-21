Mínguez (PSOE) sobre la condemna al fiscal general: "Llança un mal missatge a la ciutadania"

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha insistit aquest divendres en la innocència del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, després de la condemna aquest dijous per revelació de secrets en el cas per presumpte frau fiscal que afecta la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: "Llança un mal missatge a la ciutadania".
"Tothom ha pogut veure l'origen de tot aquest procés i el que ha resultat és que guanyen els cabells blancs i en canvi perd la veritat", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press, en què ha apuntat que la condemna a García Ortiz demostra que Ayuso és, en les seves paraules, intocable.
Ha qualificat de "desolador" i d'una impotència important el veredicte del Tribunal Suprem i ha remarcat que la legislatura tirarà endavant malgrat les, segons ella, enrabiades del president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de qui creu que encara no ha assumit els resultats de les passades eleccions generals.