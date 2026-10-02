Mínguez (PSOE): "Avui perdrem, segurament, tots dos decrets. Jo vull pensar que no"

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, s'ha pronunciat sobre el rebuig de Junts a validar els decrets en habitatge que es voten aquest divendres al Congrés: "Avui perdrem, segurament, tots dos decrets. Jo vull pensar que no".
Ha instat Junts a reflexionar: "Tenim el PNB, per exemple, que és un partit nacionalista que amb sentit d'estat, que amb sentit de solidaritat, amb sentit d'humanitat, ja ha afirmat que donaria suport a aquests decrets. Per tant, jo insisteixo, hi ha temps", ha dit en una entrevista a TV3 recollida per Europa Press.
Ha assegurat que el Govern central manté la voluntat de presentar els dos decrets aquest divendres després de l'exigència de Junts que es retirin.
"Hi ha moltes famílies, hi ha moltes mares, hi ha moltes àvies, hi ha moltes 'Maricarmens' que queden desprotegides. Això és el que passa si no s'aproven aquests decrets i això és el que ens hauria de preocupar"
Ha expressat que els dos decrets "haurien anat més enllà" si fos pel PSOE i Sumar.