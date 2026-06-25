Mínguez (PSOE) afirma que Sánchez "va donar totes les explicacions"

Demana respectar la presumpció d'innocència de Zapatero i critica les filtracions
BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha afirmat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, "va donar totes les explicacions que s'han de donar" durant la seva compareixença al Congrés sobre els casos de presumpta corrupció que envolten el PSOE.
Preguntada en una entrevista de La 2Cat i Ràdio 4 aquest dijous per la petició de Junts que Sánchez faci un pas al costat, Mínguez ha respost que val la pena continuar amb la legislatura perquè el Govern central ha aprovat 67 lleis i "cada setmana millora la vida dels ciutadans".
Ha defensat que el PSOE va apartar els investigats abans que se sabessin les sentències i que s'han millorat els sistemes interns per detectar casos de corrupció amb antelació: "Al Partit Socialista, qui la fa la paga".
També s'ha referit a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE), que no ha donat per perduts, i ha instat els socis del PSOE al Congrés a posar-se d'acord, malgrat la proximitat d'unes eleccions generals.
En relació amb el PP, ha acusat el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, de traspassar totes les línies vermelles perquè "només li agrada l'insult", en referència al moment en què va parlar del difunt pare del portaveu del PSOE, Patxi López, durant la compareixença de Sánchez.
ZAPATERO
Sobre el cas Plus Ultra, en què s'investiga l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, Mínguez ha expressat "plena confiança" en l'expresident i ha reclamat respectar la presumpció d'innocència.
Ha criticat les filtracions sobre el cas i sobre Zapatero: "Estem farts de tantes filtracions que només es produeixen en una sola direcció. Fins i tot s'ha filtrat la seva agenda i això és un atac a la intimitat".
Ha assegurat que la ciutadania està veient amb aquestes causes la "doble velocitat de la justícia", ja que Zapatero en un mes ja ha declarat, mentre que sobre la investigació de l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro ningú no en sap res, segons ella.
Finalment, ha assegurat no estar sorpresa per les paraules de l'expresident Felipe González en què demanava eleccions, i ha afegit "la notícia seria que parli bé del govern".