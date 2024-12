Mínguez (PSC) retreu al PP crear una "trituradora de persones" en no tenir alternativa de país

BARCELONA 2 des. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSC al Congrés, Montse Mínguez, ha retret al PP que vulguin crear una "trituradora de persones i un atac constant perquè no tenen una alternativa de país", en referència a les recents acusacions de corrupció dels populars cap als socialistes.

"Els socialistes som molt diferents del PP, no estem pel soroll", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns al diari 'Nació' recollida per Europa Press, on ha posat com a exemple l'oposició del PSPV, liderat per l'exministra Diana Morant, a la Comunitat Valenciana.

En preguntar-li pel 41º Congrés Federal del PSOE celebrat aquest cap de setmana a Sevilla, on el secretari general del partit, Pedro Sánchez, ha aconseguit més del 90% dels suports dels delegats per ratificar a la seva nova Executiva, ha defensat que la formació surt reforçada.

"Surt molt reforçat perquè hi ha unanimitat en molts temes oberts, com el finançament autonòmic, que ha estat la gran incògnita", ha indicat la diputada per la província de Lleida, que ha assegurat que hi ha hagut molt esforç des de les federacions per arribar a un consens respecte a la reforma fiscal, en les seves paraules.

També ha reivindicat que el PSC se sent molt representat amb el text del finançament, textualment, i sobre si veu risc per a l'Executiu durant la legislatura, ha refrendat les paraules de Sánchez durant el congrés: "El secretari general ha dit que tenim president i govern per tres anys, i els que vindran".