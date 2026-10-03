Mínguez assegura que el PSOE "sempre" està disposat negociar després de caure els decrets d'habitatge

Jesús Hellín - Europa Press
BARCELONA, 3 oct. (EUROPA PRESS) -
La portaveu de l'Executiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha assegurat que el seu partit "sempre" està assegut en una taula i disposat a negociar, després que aquest divendres caiguessin els dos reials decrets d'habitatge presentats en el Congrés, encara que ha dit desconèixer si existeixen negociacions amb Junts.
En una entrevista en RAC1 aquest dissabte ha reconegut que l'arc parlamentari és complicat per la seva fragmentació i ha reivindicat que aquests decrets estaven negociats i van ser recolzats per partits diferents: "Junts per Catalunya ha d'explicar molt bé per què si la gran majoria de les seves propostes estan recollides en el document, per què va votar en contra?", ha preguntat.
Així, ha dit que ara poden "buscar totes les excuses, les que vulguin", però ha lamentat que van deixar caure, diu, a milions de famílies que avui estan pitjor que si s'haguessin aprovat els decrets.
"Jo els demano una reflexió, ahir van fer molt mal als catalans i catalanes", ha insistit, i ha defensat que aquests eren bons decrets.
Mínguez ha sostingut que és el treball dels polítics posar-se d'acord per solucionar el problema de l'habitatge i ha defensat que el PSOE ha negociat aquests decrets: "He sentit moltes vegades al president del Govern dir que l'IVA dels pisos turístics hauria de ser del 21%. El que està escrit és un 10 en el decret. senyal que algun partit conservador va demanar un 10 i no un 21. Són textos que segurament si fossin els nostres propis haguéssim anat més enllà", ha explicat.
"CÀLCUL ELECTORAL"
En aquest sentit, ha criticat que Junts votés junt amb el PP i Vox, i ha apuntat que "segurament aquí també hi ha un càlcul electoral" perquè, adverteix, hi ha un Congrés que vira cap a la dreta.
Ha assenyalat que el desnonament de Maricarmen ha sensibilitzat als partits i va accelerar les negociacions: "No entenc per què hem d'esperar un mes més, una setmana més quin joc és aquest quan el podríem haver resolt ahir", ha lamentat.
Ha remarcat que hi ha hagut "partits nacionalistes que són responsables" i han recolzat el decret, i ha assenyalat a PP i Junts a qui, diu, cal demanar responsabilitats.
"Nosaltres farem tot el possible per donar tranquil·litat a la gent que ara està demanant solucions", ha sentenciat.