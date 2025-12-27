Mínguez acusa Feijóo de "còmplice necessari de tota una negligència criminal" en la dana

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 27 des. (EUROPA PRESS) -
La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha acusat aquest dissabte al president del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "còmplice necessari de tota una negligència criminal", sobre els missatges que ha enviat a la jutgessa de la dana de València.
En roda de premsa a Lleida, ha dit que "un líder que menteix, que manipula quan darrere hi ha 230 víctimes, famílies destrossades, no mereix liderar un projecte polític".
En preguntar-se-li si denunciaran a Fiscalia l'ex-president de la Generalitat Carlos Mazón per presumptes mentides en la comissió parlamentària, ha contestat que el PSOE i el PSPV valoren com reaccionar-hi: "Ho estem valorant tot", i decidiran en els propers dies.