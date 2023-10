Millo (PP) afirma que Puigdemont va ser "l'únic responsable" de les càrregues policials de l'1-O

Assegura que va fer propostes de "finançament, inversions" i llengua al Govern per frenar l'1-O



BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -

L'exdelegat del Govern central a Catalunya i actual secretari general d'Acció Exterior de la Junta d'Andalusia, Enric Millo (PP), ha afirmat que l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, va ser "l'únic responsable" de les càrregues policials de l'1-O.

"En les càrregues policials l'únic responsable és Carles Puigdemont, perquè és qui va convocar un acte il·legal", ha sostingut en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dijous recollida per Europa Press.

Millo ha explicat que va instar Puigdemont a desconvocar l'1-O, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "deia que s'havia d'impedir".

"Ell va sortir públicament a dir que no, no només que no desconvocava sinó que feia una crida a la gent perquè anessin a defensar els col·legis i a defensar les urnes amb un llenguatge bèl·lic", ha retret Millo en al·lusió a les declaracions de Puigdemont durant l'1-O.

PROPOSTES AL GOVERN

Ha explicat que durant el diàleg previ amb la Generalitat per evitar que se celebrés l'1-O va fer propostes al Govern sobre "moltes coses, model de finançament, inversions, qüestions relacionades amb la cultura, amb la llengua, etcètera".

Ha lamentat que "no hi havia interès a arribar a cap acord, no hi havia diàleg, a l'altre costat de la taula no hi havia ningú", i també ha qualificat de 'chulesca' l'actitud dels representants de la Generalitat, ja que consideraven que l'Estat no s'atreviria a fer res, segons ell.

Millo ha assegurat que quan se'n va anar de Catalunya a Andalusia la seva vida no era tranquil·la: "Tot era encara molt recent. Jo pel carrer, als establiments, restaurants o cinemes, em trobava sovint persones que m'increpaven o m'insultaven o m'amenaçaven pel carrer".

Ha afirmat que la situació anys després del 2017 ha estat de normalització, però ha afegit que últimament sent discursos i proclames que el fan pensar que la situació és una altra vegada com el 2016: "Com si fóssim una altra vegada a la casella de sortida".