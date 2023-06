La militància de Podem Catalunya a Montero: "Continuarem insistint perquè s'aixequin els vetos"

BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La militància de Podem Catalunya ha enviat aquest dimarts una carta a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, per expressar-li el seu suport: "Continuarem insistint perquè s'aixequin els vetos i ens continuïs representant, perquè és de justícia, és la voluntat de la militància".

En la carta, consultada per Europa Press, també critiquen que estan "assistint a una terrible injustícia cap a alguns i algunes dirigents de Podem", especialment cap a Montero, arran de la confecció de les llistes per a les generals del 23 de juliol del partit Sumar, liderat per la vicepresidenta segona del Govern central, Yolanda Díaz.

"Ho considerem una gran injustícia perquè estan vetant una dona que s'ha enfrontat als poderosos, al masclisme, al classisme i a la violència, sabent que, tard o d'hora, començarà una cacera, com lamentablement així ha estat", ha sostingut la militància.

A més a més, han destacat que Montero ha "assolit fites reconegudes en polítiques feministes i en drets de les persones LGTBI" i han assegurat que la ministra ha demostrat determinació i valentia.

"No hem de permetre mai que l'exercici de la política ens envileixi, ni perdre els valors que pregonem quan diem ser d'esquerres", ha conclòs la militància en la carta, en la qual afegeix que Montero és --textualment-- una de les lluitadores imprescindibles.