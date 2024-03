La militància de Podem avala la decisió de no presentar-se el 12M

BARCELONA, 29 març (EUROPA PRESS) -

La militància de Podem ha avalat la decisió de la direcció del partit de no presentar-se a les eleccions catalanes del 12 de maig amb el 70,68% dels vots.

En una consulta interna que ha comptat amb 1.978 vots, 1.398 persones (70,68%) han donat suport a la decisió, mentre que 503 (25,43%) hi han votat en contra i 77 (3,89%) han votat en blanc.

La consulta es va obrir dimecres passat 27 de març i s'ha tancat aquest divendres al migdia, i la formació l'ha fet servir per exposar que l'actual context "d'incertesa i inestabilitat política a Catalunya" els porta a no col·laborar en, al seu parer, la fragmentació de l'esquerra per no beneficiar l'extrema dreta.