La militància de Junts ratifica amb un 86,98% l'acord de la direcció de trencar amb el PSOE

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -
La militància de Junts ha ratificat amb un 86,98% l'acord de la direcció de trencar amb el PSOE en la consulta interna que ha celebrat aquest dimecres i dijous.
En un comunicat, també detallen que un 10,22% de les bases han votat en contra de l'acord i un 2,8% ha votat en blanc, i la participació ha estat del 66,29%.
La pregunta a la qual han contestat els militants ha estat: "Estàs d'acord amb la proposta de la direcció nacional de donar per finalitzat l'acord d'investidura amb el PSOE davant els reiterats incompliments dels seus compromisos?".
El partit que lidera Carles Puigdemont ha optat per la fórmula de celebrar una consulta perquè van ser les mateixes bases les que també van validar, en el seu moment, el pacte amb els socialistes que es va traduir en l'acord de Brussel·les, el 2023.
Va ser dilluns quan la direcció de Junts va acordar per unanimitat trencar amb el PSOE després d'una reunió a Perpinyà (França) malgrat els intents dels socialistes durant els darrers dies perquè els de Puigdemont fessin marxa enrere.